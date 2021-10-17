Наставник «Рейнджерс» — о Кравцове: меня беспокоят игроки, которые находятся в команде

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан ответил на вопрос, предпринимались ли попытки вернуть российского нападающего Виталия Кравцова в состав команды.

«Я не отвечаю за это… Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), уверен, ежедневно разговаривает с агентом. Но у меня нет много информации об этом. Меня беспокоят ребята, которые здесь», — приводит слова Галлана североамериканский журналист Винс Меркольяно в «Твиттере».

Напомним, Кравцов был замечен на матче КХЛ между «Трактором» и московским «Динамо». Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.