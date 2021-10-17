Наставник «Рейнджерс» — о Кравцове: меня беспокоят игроки, которые находятся в команде

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан ответил на вопрос, предпринимались ли попытки вернуть российского нападающего Виталия Кравцова в состав команды.
«Я не отвечаю за это… Крис Друри (генеральный менеджер «Рейнджерс». — Прим. «Чемпионата»), уверен, ежедневно разговаривает с агентом. Но у меня нет много информации об этом. Меня беспокоят ребята, которые здесь», — приводит слова Галлана североамериканский журналист Винс Меркольяно в «Твиттере».
Напомним, Кравцов был замечен на матче КХЛ между «Трактором» и московским «Динамо». Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» разрешили россиянину вести переговоры с другими клубами НХЛ из-за его отказа поехать в фарм-клуб в АХЛ. Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ. Всего он провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
- 17 октября 2021
-
22:09
-
21:55
-
21:43
-
21:22
-
21:06
-
21:00
-
20:57
-
20:54
-
20:22
-
20:19
-
20:01
-
19:55
-
19:36
-
19:26
-
19:21
-
19:06
-
19:01
-
18:35
-
18:24
-
18:05
-
17:58
-
17:55
-
17:47
-
17:37
-
17:26
-
17:19
-
16:52
-
16:43
-
16:12
-
15:28
-
15:00
-
14:45
-
13:25
-
13:01
-
13:00