Квартальнов: не очень много позволил «Ак Барсу» сделать «Амур». Хотели сыграть по-другому

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвёл итоги матча с «Амуром» (3:2 ОТ).



«Заработали два очка. В общем-то не очень много позволил нам сделать «Амур», мы хотели сыграть по-другому. Но соперник распорядился ситуацией, нам было непросто. Почему решили доверить буллит именно Джордану Уилу? Решили, чтобы дать ему забить, почувствовать игру, чтобы он решил исход матча. Он делал всё хорошо, думаю, будет забивать.



То, что это первый матч после введения ограничений на посещение массовых мероприятий без вакцины, как-то замотивирует болельщиков вакцинироваться? Наверное, да. Мы сегодня вышли в специальных значках, поддержали вакцинацию. Хотелось бы побольше людей видеть на трибунах, согласен. Правила есть правила, конечно, надо прививаться.



Хотел дать Даниилу Тарасову возможность поиграть в большинстве или испытать новые наработки? Вы так сказали «поиграть», а он играет. Даниил и раньше выходил в большинстве, пропустил несколько матчей, сейчас получил шанс. У нас многое не получалось сегодня в большинстве, а Тарасов неплохо выглядел, старался. Нам всем надо прибавлять в этом компоненте, не только ему», — цитирует Квартальнова официальный сайт казанцев.