Игрок «Калгари» — об инциденте с Ямамото: тупое удаление, но головой я его не бил

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон прокомментировал инцидент с нападающим «Эдмонтон Ойлерз» Кайлером Ямамото. Игрок обороны «огоньков» нанёс американскому форварду удар головой.

«Не было удара головой. Я получил штраф в $ 5000 за грубую игру, а не за удар головой. Так что, на мой взгляд, я не пытался и не бил его головой», — приводит слова Андерссона клубный обозреватель «огоньков» Уэс Жилбертсон на своей странице в «Твиттере».



Кроме того, защитник добавил: «Тупое удаление».

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, 17 октября в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась уверенной победой хозяев – 5:2.