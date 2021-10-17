Никитин — о 4:3 с «Куньлунем»: стоя тяжело играть в хоккей. Соперник тоже может забивать

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (4:3).
«Конечно, качество игры было не очень хорошего уровня, поэтому такой счёт. Мы тоже люди. Главное, чтобы мы сделали анализ и двигались дальше. Что случилось с командой после первого периода? Стоя тяжело играть в хоккей. Соперник тоже может забивать, качественно исполнять, поэтому здесь всё закономерно. Мы встали, решили, что дальше так пойдёт, но в хоккее сразу наказывают за это.
Как оценю дебют Перевалова и почему дал провести ему столько времени в большинстве? У него есть качества в атаке. Не могу сказать, что хорошо его знаю, но видно, что парень с мастерством. Где ещё проявлять это мастерство, как не в большинстве?» — цитирует Никитина официальный сайт «Локомотива».
- 17 октября 2021
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