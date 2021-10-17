Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о 4:3 с «Куньлунем»: стоя тяжело играть в хоккей. Соперник тоже может забивать

Никитин — о 4:3 с «Куньлунем»: стоя тяжело играть в хоккей. Соперник тоже может забивать
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин подвёл итоги встречи с «Куньлунем» (4:3).

«Конечно, качество игры было не очень хорошего уровня, поэтому такой счёт. Мы тоже люди. Главное, чтобы мы сделали анализ и двигались дальше. Что случилось с командой после первого периода? Стоя тяжело играть в хоккей. Соперник тоже может забивать, качественно исполнять, поэтому здесь всё закономерно. Мы встали, решили, что дальше так пойдёт, но в хоккее сразу наказывают за это.

Как оценю дебют Перевалова и почему дал провести ему столько времени в большинстве? У него есть качества в атаке. Не могу сказать, что хорошо его знаю, но видно, что парень с мастерством. Где ещё проявлять это мастерство, как не в большинстве?» — цитирует Никитина официальный сайт «Локомотива».

Новость по теме
«Локомотив» одержал четвёртую победу подряд, переиграв «Куньлунь»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021