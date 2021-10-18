Сегин: постарались вернуться к своим основам, особенно наша тройка с Бенном и Гурьяновым
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Нападающий «Даллас Старз» Тайлер Сегин подвёл итоги матча регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз» (2:3).
«Я считаю, что мы слишком много думали в последних нескольких матчах. Сегодня мы постарались вернуться к своим основам, особенно наша тройка с Джейми Бенном и Денисом Гурьяновым. Мы старались вести игру. Немного больше получалось во втором и третьем периодах. Это то, от чего можно отталкиваться», – цитирует Сегина официальный сайт НХЛ на русском языке.
В текущем сезоне «Даллас» провёл три встречи, и одержал в них одну победу – в стартовом матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:2, ОТ). Затем «Старз» дважды уступили: 1:3 «Торонто Мэйпл Лифс» и 2:3 «Оттаве».
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Питтсбург Пингвинз» 20 октября.
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