Жамнов: у сборной России не будет главы штаба в этот олимпийский цикл
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что у национальной команды не будет главы штаба в олимпийском цикле перед ОИ-2022.
«У нас не будет главы штаба. Будет главный тренер, генменеджер и помощники тренера», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Ранее стало известно, что помогать Жамнову в тренерском штабе сборной России будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером национальной команды будет знаменитый нападающий Илья Ковальчук.
Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.
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