Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Жамнов: у сборной России не будет главы штаба в этот олимпийский цикл

Жамнов: у сборной России не будет главы штаба в этот олимпийский цикл
Комментарии

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал, что у национальной команды не будет главы штаба в олимпийском цикле перед ОИ-2022.

«У нас не будет главы штаба. Будет главный тренер, генменеджер и помощники тренера», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Ранее стало известно, что помогать Жамнову в тренерском штабе сборной России будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, Сергей Фёдоров и Алексей Кудашов. Генеральным менеджером национальной команды будет знаменитый нападающий Илья Ковальчук.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Новость по теме
Жамнов прокомментировал назначение Ковальчука на пост генменеджера сборной России
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021