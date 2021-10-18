Жамнов: Знарок поможет сборной России своим опытом как консультант

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о роли Олега Знарка в сборной во время Олимпиады-2022, которая пройдёт в Пекине.

«Олег Знарок? У него подписано соглашение с федерацией как у консультанта. Я ним встречался, у нас нормальные рабочие отношения. Могу сказать, что на лавке его не будет точно. А как консультант он нам своим опытом поможет.



У меня нормальные отношения с ФХР, конечно, я в их системе, я представляю сборную. Нормальные рабочие отношения», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.