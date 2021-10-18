«Есмантовича знает весь хоккейный мир». Жамнов – о своих советниках в штабе сборной России

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов поделился мнением о своих советниках на Олимпиаде-2022, которая пройдёт в Пекине (Китай).

«Направления мы дадим, когда соберемся все вместе: тренеры и советники. Каменский – человек с большим опытом, я его давно знаю. Тут дело не в дружбе, у него большой опыт. Для кого-то это может станет открытием, но я с ним советовался, когда стоял на тренерской лавке.

Игоря Есмантовича знает весь хоккейный мир. Работает генменеджером ЦСКА, знает тех игроков, которые на нашем российском рынке. В дальнейшем это пригодится для нашего совместного дела», – сказал Жамнов на пресс-конференции.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.