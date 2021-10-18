Сушинский: я бы тоже в сборной поработал. Есть там ещё какая-нибудь должность?

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский отреагировал на объявленный главным тренером сборной Алексеем Жамновым штаб команды на ОИ-2022.
«Нормальный штаб, посмотрим на Олимпиаде. Самая лёгкая задача у Ковальчука, как у генерального менеджера (смеётся).
Фёдоров в сборной, несмотря на результаты ЦСКА? В клуб его назначили перед сезоном, поработать ещё не успел. Что касается Знарка, то я вообще думал, что он главным будет, решения не мне же принимать. Так и я мог помочь, с удовольствием поработал бы. Может, там ещё есть какая-то должность? Заместителем или помощником генерального менеджера можно. Всё увидим на Олимпиаде, скоротечный турнир. Как соберут составы – вот это самое интересное», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 18 октября 2021
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:27
-
13:15
-
13:11
-
13:08
-
13:06
-
12:57
-
12:54
-
12:51
-
12:46
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:33
-
12:30
-
12:29
-
12:25
-
12:15
-
12:11
-
11:55
-
11:32
-
11:15
-
10:51
-
10:25
-
10:05
-
09:47
-
09:30
-
09:12
-
09:00
-
08:51
-
08:26
-
06:00
-
02:39