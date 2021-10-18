Сушинский: я бы тоже в сборной поработал. Есть там ещё какая-нибудь должность?

Бывший президент омского «Авангарда» и экс-форвард сборной России Максим Сушинский отреагировал на объявленный главным тренером сборной Алексеем Жамновым штаб команды на ОИ-2022.



«Нормальный штаб, посмотрим на Олимпиаде. Самая лёгкая задача у Ковальчука, как у генерального менеджера (смеётся).

Фёдоров в сборной, несмотря на результаты ЦСКА? В клуб его назначили перед сезоном, поработать ещё не успел. Что касается Знарка, то я вообще думал, что он главным будет, решения не мне же принимать. Так и я мог помочь, с удовольствием поработал бы. Может, там ещё есть какая-то должность? Заместителем или помощником генерального менеджера можно. Всё увидим на Олимпиаде, скоротечный турнир. Как соберут составы – вот это самое интересное», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.