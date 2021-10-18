Главный тренер сборной России: у игроков из КХЛ есть шанс попасть на Олимпиаду

Главный тренер сборной России Алексей Жамнов рассказал, что у игроков Континентальной хоккейной лиги есть шансы попасть на олимпийские игры в Пекине в 2022 году.

«Не исключаю, что на Олимпиаде будут ребята из КХЛ, двери для всех открыты. Будем просматривать всех. Для этого есть Кубок Первого канала. У тех ребят, кто играет в КХЛ, есть шанс попасть на Олимпиаду», – передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

Ранее специалист объявил имена свих помощников и советников на Олимпиаду-2022. Также стало известно, что форвард Илья Ковальчук стал генеральным менеджером команды.