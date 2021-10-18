Фетисов оценил назначение Ковальчука генеральным менеджером сборной России на Олимпиаду

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России.
«Мне кажется, главный тренер сборной Жамнов собрал лучших в свой штаб. Хочется, чтобы он уже приступил к работе. Ребята со всем пониманием должны помогать национальной команде. У всех в сборной есть общая цель — победа на Олимпиаде».
Что касается Ильи Ковальчука, наверное, назначение генменеджером сборной — номинальная история. Всё же у него будет немного другая роль. Поймите, осталось не так много времени до Олимпиады: надо сплотить команду, создать атмосферу. Илья всех знает, а со многими ещё недавно играл. Считаю, что он должен поехать в Америку для общения с ребятами из НХЛ. Надо понимать, в каких сочетаниях ребята будут играть в национальной команде. Мне кажется, приглашение Ковальчука — грамотный ход», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 18 октября 2021
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