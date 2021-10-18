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Фетисов оценил назначение Ковальчука генеральным менеджером сборной России на Олимпиаду

Фетисов оценил назначение Ковальчука генеральным менеджером сборной России на Олимпиаду
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал назначение Ильи Ковальчука на пост генерального менеджера сборной России.

«Мне кажется, главный тренер сборной Жамнов собрал лучших в свой штаб. Хочется, чтобы он уже приступил к работе. Ребята со всем пониманием должны помогать национальной команде. У всех в сборной есть общая цель — победа на Олимпиаде».

Что касается Ильи Ковальчука, наверное, назначение генменеджером сборной — номинальная история. Всё же у него будет немного другая роль. Поймите, осталось не так много времени до Олимпиады: надо сплотить команду, создать атмосферу. Илья всех знает, а со многими ещё недавно играл. Считаю, что он должен поехать в Америку для общения с ребятами из НХЛ. Надо понимать, в каких сочетаниях ребята будут играть в национальной команде. Мне кажется, приглашение Ковальчука — грамотный ход», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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