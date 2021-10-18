Гимаев-мл. — о тренерском штабе: удивило отсутствие Знарка, его харизмы будет не хватать

Известный в прошлом защитник, комментатор КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился мнением о тренерском штабе сборной России на Олимпиаду-2022.



«Смущает, что у тренерского штаба недостаточно тренерского опыта. Есть Кудашов, но, в целом этого мало для сборной. С другой стороны, все тренеры всегда оставались в хоккее, все играли в НХЛ. В сборной будут наши игроки из НХЛ, поэтому этот ход видится логичным. Не понимал назначения Ковальчука сначала, но, в принципе, это отличная кандидатура. Он знает лично всех ребят, будет договариваться с ребятами, чтобы все приехали на Олимпиаду — это самое главное. Олимпиада — краткосрочный турнир, так что я уверен, что Илья со своими задачами справиться.



Назначение Фёдорова главным тренером в ЦСКА было неожиданным. В сборную он идёт на роль помощника, эта роль видится логично. Назначение Фёдорова точно не самое шокирующее решение. Больше всего удивило отсутствие Знарка на лавке. Его харизмы будет не хватать. Знарок бы точно пригодился нашей сборной. Кудашов будет один из ключевых людей на скамейке», – сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Платоном Прохоровым.