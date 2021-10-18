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Грубец, Бэйлен, Хайруллин и Рашевский — лучшие игроки седьмой недели КХЛ

Грубец, Бэйлен, Хайруллин и Рашевский — лучшие игроки седьмой недели КХЛ
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков 7-й недели чемпионата, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Лучшим вратарём в третий раз в карьере признан Шимон Грубец («Авангард»), одержавший с командой три победы в трёх матчах недели. По воротам Грубеца было нанесено 96 бросков, из которых он отразил 94,79%. Коэффициент надёжности составил 1,67.

Лучшим защитником во второй раз в карьере признан Ник Бэйлен («Трактор»), одержавший с командой четыре победы в четырёх матчах недели. Бэйлен набрал 4 (1+3) очка, показатель полезности составил «+4». Защитник совершил пять силовых приемов, заблокировал два броска. Гол в матче с «Адмиралом» стал победным для его команды.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Марат Хайруллин («Нефтехимик»), набравший 8 (5+3) очков в трёх матчах недели. Хайруллин не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». В играх с «Йокеритом» (3:6) и «Северсталью» (5:6 ОТ) нападающий сделал дубли, а одна из шайб с «Йокеритом» стала победной для его команды.

Лучшим новичком во второй раз в карьере признан Дмитрий Рашевский («Динамо» Москва), забросивший три шайбы в трёх матчах недели. Среднее игровое время нападающего составило 15 минут и 24 секунды, на его счету также четыре силовых приема.

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