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«Благодарю за доверие. Не подведу». Фёдоров — о вхождении в штаб сборной России на ОИ-2022

«Благодарю за доверие. Не подведу». Фёдоров — о вхождении в штаб сборной России на ОИ-2022
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после матча регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (3:4, ОТ) прокомментировал вхождение в штаб сборной России по хоккею на Олимпийские игры 2022 года.

«Пару слов о сборной? Можно ответить пятью? Благодарю за доверие. Не подведу», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

Напомним, главным тренером сборной назначен Алексей Жамнов, помогать ему будут Евгений Набоков, Сергей Гончар, главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров и тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов. Генеральным менеджером национальной команды стал нападающий Илья Ковальчук.

Напомним, зимние Олимпийские игры состоятся с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай). Сборная России сыграет в группе В вместе с командами Швейцарии, Чехии и Дании.

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