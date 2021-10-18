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Фёдоров: не мешали ли разговоры о сборной перед дерби? Все читают прессу, кроме меня

Фёдоров: не мешали ли разговоры о сборной перед дерби? Все читают прессу, кроме меня
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение в игре со «Спартаком» (3:4, ОТ), а также рассказал о разговорах вокруг его вхождения в штаб сборной России.

«Ребятам спасибо огромное. Все старались, все бились. Сделаем определённые выводы, анализ. От таких игр мы становимся лучше. О чём говорили после счёта 0:2? Тема всегда одна – правильно играть без шайбы во всех трёх зонах. Без неё никуда. Когда мы играем с шайбой, из-под давления надо делать правильные вещи. Шайба должна идти вперёд. Что-то в этом диапазоне мы пытались подсказать ребятам. Ну и, конечно, поддерживали и подбадривали. Много правильных вещей наши парни сделали.

Появление Полтапова? У нас все разогретые, готовы даже на лавках. Есть определённое понимание между тренерским штабом и ребятами, чтобы все были готовые. Матвей Гуськов где-то подустал. Прохор влился неплохо. Добавил в плане атаки какого-то движения, динамики, совершил один бросок. Почему нет? Свежий молодой талантливый парень. В этом случае он пришёлся ко двору.

Григоренко? Более полную информацию получим сегодня-завтра. Небольшое повреждение. Опасаться не надо. Он будет готов играть если не в следующей, то точно после следующей игры. Антон Слепышев забил красивейший гол. Это игра всех крайних нападающих. Хорошие броски из-под защитника – сильное оружие. Надеюсь, он продолжит использовать такой приём и в следующих играх.

У нас «весёлая» ситуация с начала сезона. Ребята стараются, отдаются. Мы должны пройти через этот период, каждый день понимая, что делаем. Считаю, что у нас это получается. Ротация защитников? Это ритм. Наши тренеры, которые выпускают защитников, смотрят, какой длины смену ребята отыграли. Наверное, это связано с их восстановлением в какой-то мере. В таком режиме давно играем.

Не отвлекали ли разговоры о сборной от подготовки к дерби? Думаю, все читают прессу, кроме меня. Это важная игра и для «Спартака», и для ЦСКА. Все мысли и подготовка были посвящены этой игре. Большая интенсивность для меня, поэтому занимался своим делом», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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