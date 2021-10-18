Назаров: план «Сочи» на игру сработал. Ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка

Главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров подвёл итоги встречи регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:5).



«План на игру сработал, ребята молодцы, бились. Сегодня была задача сплотиться, а ничего не сплачивает лучше, чем коллективная драка. Ну или коллективная пьянка, но пить нам нельзя — сезон идёт. Поэтому выбрали драку. Сделали камбэк сегодня, в конце опять небольшая ошибка, но ничего, мы её исправим. Надеюсь, в следующем матче сыграем более осторожно и выиграем.



Почему два игрока не подрались в начале матча из тех, кто был на льду? Так это защитники. Правила такие, что дерутся нападающие, а защитники на вес золота. Так что это было в плане, не переживайте, никого не отчислим. Якимов и Липон не выходили после первого периода, потому что решили их немножко приберечь. У них ушибы сильные», — передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.