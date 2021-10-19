Вайсфельд — о лидерстве «Трактора»: у них очень давно не было такой дорогой команды

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о сильном выступлении «Трактора» в нынешнем сезоне КХЛ.



«Они значительно усилились. Я так думаю, что, судя по игрокам, челябинцы под потолком находятся. Пулккинен, Ткачёв, Яруллин – это всё дорогостоящие усиления. У «Трактора» очень давно не было такой дорогой команды.



Работа Гатиятулина – это один из факторов. Он давно в этой команде, а хоккеисты понимают его систему игры. Это очень важно, когда у тебя, с одной стороны, квалифицированные спортсмены, а с другой – они играют дисциплинированно и по заданию тренера. Это даёт положительный эффект», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.