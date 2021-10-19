Вайсфельд: «Металлург» каждый год борется за Кубок Гагарина, Воробьёв работает хорошо

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о магнитогорском «Металлурге».



«У них сильная команда с серьёзными возможностями. Качественные легионеры, отличная химия. Илья Воробьёв, безусловно, работает хорошо. Он всё-таки опытный тренер.



Поборются магнитогорцы за свой третий Кубок Гагарина? Так они каждый год за него борются. Это к «Трактору» подобная формулировка применима, а Магнитогорск борется всегда», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.



Напомним, подопечные Ильи Воробьёва занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 32 балла после 18 встреч. В следующей игре «Магнитка» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 19:30 мск.