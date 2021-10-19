Вайсфельд: «Металлург» каждый год борется за Кубок Гагарина, Воробьёв работает хорошо

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о магнитогорском «Металлурге».
«У них сильная команда с серьёзными возможностями. Качественные легионеры, отличная химия. Илья Воробьёв, безусловно, работает хорошо. Он всё-таки опытный тренер.
Поборются магнитогорцы за свой третий Кубок Гагарина? Так они каждый год за него борются. Это к «Трактору» подобная формулировка применима, а Магнитогорск борется всегда», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.
Напомним, подопечные Ильи Воробьёва занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 32 балла после 18 встреч. В следующей игре «Магнитка» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 19:30 мск.
- 19 октября 2021
-
14:00
-
13:45
-
13:25
-
13:15
-
13:05
-
13:00
-
12:54
-
12:46
-
12:45
-
12:17
-
11:59
-
11:51
-
11:28
-
11:14
-
11:09
-
10:49
-
10:31
-
10:21
-
10:10
-
09:55
-
09:22
-
09:02
-
08:39
-
08:19
-
07:46
-
07:35
-
07:24
-
06:54
-
06:48
-
06:35
-
06:20
-
06:18
-
06:04
-
06:00
-
04:56