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Вайсфельд: «Металлург» каждый год борется за Кубок Гагарина, Воробьёв работает хорошо

Вайсфельд: «Металлург» каждый год борется за Кубок Гагарина, Воробьёв работает хорошо
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о магнитогорском «Металлурге».

«У них сильная команда с серьёзными возможностями. Качественные легионеры, отличная химия. Илья Воробьёв, безусловно, работает хорошо. Он всё-таки опытный тренер.

Поборются магнитогорцы за свой третий Кубок Гагарина? Так они каждый год за него борются. Это к «Трактору» подобная формулировка применима, а Магнитогорск борется всегда», – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Напомним, подопечные Ильи Воробьёва занимают второе место в турнирной таблице Восточной конференции, имея 32 балла после 18 встреч. В следующей игре «Магнитка» сыграет в гостях с рижским «Динамо». Встреча состоится сегодня, 19 октября, начало — в 19:30 мск.

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