«Авангард» отреагировал на итоги матча с «Сочи» видео со словами из басни «Слон и Моська»

Омский «Авангард» иронично отреагировал на прошедший матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с ХК «Сочи» (5:4).



В инстаграм-аккаунте клуба появилось видео с нарезкой эпизодов матча, которые идут под аудиоверсию басни Ивана Крылова «Слон и Моська».

Видео можно посмотреть в инстаграм-аккаунте ХК «Авангард».

Напомним, в самом начале матча произошла массовая драка, которую инициировали хоккеисты хозяев.



«Сочи» занимает последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 20 встреч. В следующем матче подопечные Андрея Назарова сыграют дома с «Автомобилистом» (20 октября).



«Авангард» — пятый в таблице Востока, имея в своём активе 22 очка после 18 матчей. В следующей встрече омский клуб сыграет в гостях с «Торпедо». Игра состоится в среду, 20 октября.