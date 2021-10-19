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Вайсфельд: первая тройка «Салавата» не играет на том уровне, как играла в последние годы

Вайсфельд: первая тройка «Салавата» не играет на том уровне, как играла в последние годы
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Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд поделился мнением о причинах нестабильной игры «Салавата Юлаева» в последних матчах.

«Было много травм, это один из факторов. В принципе, они играют хорошо. По набранным очкам уфимцы идут нормально. Порой бывает спад, но такое случается. У всех такое бывает. Как выступает сейчас «Салават» – это абсолютно никакой роли не играет. Главное, как они себя проявят в плей-офф. Сейчас юлаевцы более стабильны, чем в предыдущие годы. Работу тренерского штаба Томи Лямся оценят по выступлению в плей-офф. Это же не Нижнекамск или Череповец, которых надо оценивать по регулярке.

Что касается первой тройки, то она не играет на том уровне, на котором играла в последние годы. Но, может, это связано с тем, что другие ребята подтянулись и молодёжь наступает на пятки? По Плэтту я тоже не понимаю, почему оставили его и не оставили Жаркова. Я так понял, что Лямся доволен Плэттом, а сам Джефф говорил, что он выполнят задание тренера. Может, его брали ролевиком и человек делает то, что ему говорят?» – сказал Вайсфельд в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

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