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«Ванкувер» объявил, что защитник Трэвис Хамоник ушёл в отпуск по личным обстоятельствам

«Ванкувер» объявил, что защитник Трэвис Хамоник ушёл в отпуск по личным обстоятельствам
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Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Джим Беннинг объявил, что 31-летний канадский защитник Трэвис Хамоник ушёл в отпуск по личным обстоятельствам. Об этом информирует пресс-релиз в «Твиттере» «Ванкувера».

Отмечается, согласованный отпуск даст Трэвису время для решения проблем личного характера. Команда просит, чтобы СМИ уважали конфиденциальность хоккеиста, и клуб не будет делать никаких дальнейших комментариев по этому поводу.

Напомним, что Хамоник имеет действующее двухлетнее соглашение по контракту с «Ванкувером», согласно которому он заработает по $ 3 млн за сезон. Всего на его счету в НХЛ 675 матчей, в которых он набрал 198 (40+158) баллов за результативность при показателе полезности «-1» и 630 минутах штрафного времени.

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