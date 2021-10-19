Игорь Шестёркин признан первой звездой матча с «Торонто», Артемий Панарин — второй
Поделиться
В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.
Для выявления победителя командам потребовался овертайм, где точный бросок 29-летнего российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина принёс его команде победу в этом матче. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.
Главными героями встречи стали российские хоккеисты «Рейнджерс». Отразивший 40 бросков голкипер Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, а забросивший победную шайбу Панарин удостоился второй звезды. Замкнул тройку лучших голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл.
Комментарии
- 19 октября 2021
-
06:35
-
06:20
-
06:18
-
06:04
-
06:00
-
04:56
-
04:43
-
04:39
-
04:18
-
04:00
-
03:34
-
01:40
-
01:33
-
01:19
-
00:02
- 18 октября 2021
-
23:52
-
23:33
-
23:20
-
23:14
-
23:06
-
22:57
-
22:54
-
22:53
-
22:50
-
22:48
-
22:45
-
22:38
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:21
-
22:12
-
22:06
-
22:01
-
21:57
Партнерский контент