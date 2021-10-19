Игорь Шестёркин признан первой звездой матча с «Торонто», Артемий Панарин — второй

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Для выявления победителя командам потребовался овертайм, где точный бросок 29-летнего российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина принёс его команде победу в этом матче. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Главными героями встречи стали российские хоккеисты «Рейнджерс». Отразивший 40 бросков голкипер Игорь Шестёркин стал первой звездой матча, а забросивший победную шайбу Панарин удостоился второй звезды. Замкнул тройку лучших голкипер «Торонто» Джек Кэмпбелл.