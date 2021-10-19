Крикунов: сначала в космос отправили актрису Пересильд, теперь, получается, штаб Жамнова

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением об Алексее Жамнове и его тренерском штабе.



«Прежде всего хотел бы отметить Алексея Жамнова, который, получается, взял всю ответственность на себя и сформировал, скажем так, достаточно оригинальный штаб помощников. В нём определённый опыт работы на тренерской лавочке есть разве что у Кудашова, тогда как Сергей Фёдоров в ЦСКА пока лишь набивает первые шишки, а Набоков и Гончар — по большому счёту новички в профессии, пусть даже в НХЛ на каких-то отрезках они и участвовали в процессе.



Были разговоры о том, что Жамнов воспользуется практической помощью опытных специалистов — например, Знарка или Брагина. Похоже, этого не произошло, таков выбор. Формируя на главный турнир четырёхлетия вот такой тренерский штаб дебютантов, Жамнов, безусловно, рискует — и берёт весь огонь на себя. Это вызывает уважение.



Валерий Каменский и Игорь Есмантович названы советниками главного тренера? Наверное, и здесь — та же самая логика эксперимента. Каменский — легенда, член Тройного золотого клуба, Есмантович — авторитетный менеджер. Впрягли их в одну упряжку — консультантов, которые помогут словом. Почему бы и нет?



Илья Ковальчук в роли генерального менеджера? Илья — не только звёздный хоккеист, но и коммуникабельный человек, пользуется уважением в своём кругу. С Ковальчуком тоже получаем интригующий дебют.



Меня этой осенью уже ничего не удивляет. Сначала в космос мы отправили актрису Пересильд, теперь, получается, штаб Жамнова. Люди открывают новые миры и горизонты, смелых экспериментов много. Так что Олимпиада в Пекине становится вдвойне интересной и интригующей.



Не могу сказать, что изучил выступление Жамнова полностью. Но по основным моментам увидел, что Алексей понимает всю ответственность и готов к огромному объёму работы. Это главное.



Немного удивило, что главный тренер сборной пропустит ближайший этап Евротура. Сейчас каждый матч и каждая тренировка — на особом счету, а мы, получается, жертвуем Кубком Карьяла. Полтора десятка лет назад перед Олимпиадой в Турине был в этой роли. Тогда нам удавалось всё совместить — и поездки в НХЛ, где встречались, например, с тем же Фёдоровым, и этапы Евротура.



Не удивлюсь, если Жамнов ради работы на Кубке Карьяла всё-таки сдвинет график своего турне по НХЛ. На мой взгляд, такое решение — на поверхности.



Золото Пекина для России будет чудом? Я этого не говорил. У нас есть лучшая в мире вратарская линия и отличный выбор крайних нападающих, в общем-то нет провала и в защите. Если тренеры эффективно используют все свои козыри, то сборная России обязана бороться за первое место», — цитирует Крикунова Russia-Hockey.