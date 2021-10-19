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Питерс: игру с «Торпедо» отличным шоу я бы не назвал

Питерс: игру с «Торпедо» отличным шоу я бы не назвал
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс подвёл итоги матча с «Торпедо» (3:4) в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Нам не удалась игра в зоне обороны. Плохо переходили к атакующим действиям. И надо отметить очередные проблемы с обращением с шайбой.

Мы сами себе доставили много трудностей. Два раза за матч играть в формате «три на пять» – это слишком много. Из-за травм у нас проблемы в оборонительной линии, и тем, кто играет сейчас, надо показывать, на что они способны. Надеюсь, что в следующих выездных матчах они сыграют лучше.

Прошлый матч я назвал шоу, потому что там был захватывающий овертайм. Сегодняшнюю игру отличным шоу я бы не назвал. Просто тяжёлая игра, в которой мы очень много играли в меньшинстве», – цитирует Питерса официальный сайт КХЛ.

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