Панарин повторил результат Ковалёва и Дацюка по голам в овертаймах в НХЛ

В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.



Для выявления победителя командам потребовался овертайм, где точный бросок 29-летнего российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина принёс его команде победу в этом матче. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.



Панарин в восьмой раз за карьеру в НХЛ отличился в дополнительном отрезке, что является шестым результатом в истории среди российских игроков. Артемий повторил результат Алексея Ковалёва, Валерия Буре и Павла Дацюка. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (24), второе место занимает Илья Ковальчук (17), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (16). В пятёрку лучших также входят Евгений Малкин (12) и Владимир Тарасенко (10).