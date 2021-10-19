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Панарин повторил результат Ковалёва и Дацюка по голам в овертаймах в НХЛ

Панарин повторил результат Ковалёва и Дацюка по голам в овертаймах в НХЛ
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В Торонто (Канада) на стадионе «Скотиабанк-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» на своём льду принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 2:1.

Для выявления победителя командам потребовался овертайм, где точный бросок 29-летнего российского форварда «синерубашечников» Артемия Панарина принёс его команде победу в этом матче. Для него эта шайба стала первой в текущем сезоне.

Панарин в восьмой раз за карьеру в НХЛ отличился в дополнительном отрезке, что является шестым результатом в истории среди российских игроков. Артемий повторил результат Алексея Ковалёва, Валерия Буре и Павла Дацюка. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (24), второе место занимает Илья Ковальчук (17), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (16). В пятёрку лучших также входят Евгений Малкин (12) и Владимир Тарасенко (10).

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