Овечкин стал четвёртым российским игроком в истории, сыгравшим 1200 матчей в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги встречаются «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш».
Для капитана столичной команды Александра Овечкина эта встреча стала 1200-й за карьеру в НХЛ. 36-летний нападающий стал четвёртым российским игроком в истории, кому покорилась данная отметка. Национальный рекорд принадлежит Алексею Ковалёву (1316), второе место занимает Сергей Гончар (1301), топ-3 замыкает Сергей Фёдоров (1248).
Российский нападающий, в активе которого 733 гола, занимает пятое место в НХЛ по количеству заброшенных шайб. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), второе место занимает Горди Хоу (801), тройку лучших замыкает Яромир Ягр (766), а на четвёртом месте располагается Бретт Халл (741). Ранее в этом сезоне Овечкин уже превзошёл результат Марселя Дионна (731).
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