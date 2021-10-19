Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ак Барс» — «Динамо М». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лехтонен: не комментирую денежные вопросы. Между Россией и Финляндией большая разница

Лехтонен: не комментирую денежные вопросы. Между Россией и Финляндией большая разница
Комментарии

Финский защитник Микко Лехтонен прокомментировал подписание контракта со СКА.

«Для меня важно проводить много времени на площадке, наслаждаться хоккеем, играть важную роль. В прошлый раз в КХЛ я наслаждался игрой. В НХЛ для меня не было важной роли, а в АХЛ я себя не видел, мне уже не 22 года. Никогда не говори никогда, но пока дверь в НХЛ закрылась, и в ближайшие четыре года я сосредоточен на СКА. В моём контракте нет пункта о возможности возвращения в НХЛ.

Я говорил с Романом Ротенбергом. Понял, что они хотят заключить со мной долгосрочные отношения, мне это тоже подходило. СКА — топ-организация в Европе. Хотелось уже остепениться и поиграть за один клуб долгое время.

Решение было непростым, ко мне был большой интерес. Не буду называть клубы, но мной интересовались многие команды из России, а также из европейских чемпионатов. Сам я хотел перейти в КХЛ, для меня это правильное решение.

Не буду комментировать денежные вопросы. Все знают экономические реалии, даже за счёт налогов будет большая разница между Финляндией и Россией», — цитирует Лехтонена Iltalehti.

Новость по теме
В «Йокерите» отреагировали на критику клуба финскими болельщиками за сделку со СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021