Лехтонен: не комментирую денежные вопросы. Между Россией и Финляндией большая разница

Финский защитник Микко Лехтонен прокомментировал подписание контракта со СКА.

«Для меня важно проводить много времени на площадке, наслаждаться хоккеем, играть важную роль. В прошлый раз в КХЛ я наслаждался игрой. В НХЛ для меня не было важной роли, а в АХЛ я себя не видел, мне уже не 22 года. Никогда не говори никогда, но пока дверь в НХЛ закрылась, и в ближайшие четыре года я сосредоточен на СКА. В моём контракте нет пункта о возможности возвращения в НХЛ.

Я говорил с Романом Ротенбергом. Понял, что они хотят заключить со мной долгосрочные отношения, мне это тоже подходило. СКА — топ-организация в Европе. Хотелось уже остепениться и поиграть за один клуб долгое время.

Решение было непростым, ко мне был большой интерес. Не буду называть клубы, но мной интересовались многие команды из России, а также из европейских чемпионатов. Сам я хотел перейти в КХЛ, для меня это правильное решение.

Не буду комментировать денежные вопросы. Все знают экономические реалии, даже за счёт налогов будет большая разница между Финляндией и Россией», — цитирует Лехтонена Iltalehti.