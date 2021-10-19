Лехтонен: не комментирую денежные вопросы. Между Россией и Финляндией большая разница

Финский защитник Микко Лехтонен прокомментировал подписание контракта со СКА.
«Для меня важно проводить много времени на площадке, наслаждаться хоккеем, играть важную роль. В прошлый раз в КХЛ я наслаждался игрой. В НХЛ для меня не было важной роли, а в АХЛ я себя не видел, мне уже не 22 года. Никогда не говори никогда, но пока дверь в НХЛ закрылась, и в ближайшие четыре года я сосредоточен на СКА. В моём контракте нет пункта о возможности возвращения в НХЛ.
Я говорил с Романом Ротенбергом. Понял, что они хотят заключить со мной долгосрочные отношения, мне это тоже подходило. СКА — топ-организация в Европе. Хотелось уже остепениться и поиграть за один клуб долгое время.
Решение было непростым, ко мне был большой интерес. Не буду называть клубы, но мной интересовались многие команды из России, а также из европейских чемпионатов. Сам я хотел перейти в КХЛ, для меня это правильное решение.
Не буду комментировать денежные вопросы. Все знают экономические реалии, даже за счёт налогов будет большая разница между Финляндией и Россией», — цитирует Лехтонена Iltalehti.
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