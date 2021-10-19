Yahoo Sports — о травме Кучерова: болельщики ошибочно обвиняют «Тампу» в очередной афере

Обозреватель англоязычного Yahoo Sports Джастин Катберт поделился мыслями о травме российского нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова. Он вспомнил, как из-за травмы Кучерова в прошлом сезоне клуб смог не учитывать контракт форварда и уложиться в потолок зарплат. Многие обвиняли «молний» за то, что они специально усадили россиянина в запас, чтобы выпустить в плей-офф, где потолок зарплат не действует.
«Как и ожидалось, некоторые болельщики тотчас принялись ошибочно обвинять «Тампу» в очередной афере. Насколько вы можете помнить, Кучеров пропустил весь регулярный сезон в прошлой кампании, но вовремя вернулся в строй к началу плей-офф и принялся там доминировать, забив восемь голов и набрав 32 очка в 23 встречах, тогда как «Тампа» второй год кряду выиграла Кубок Стэнли. Однако правда состоит в том, что финансовая выгода, которую извлекли в тот раз «Лайтнинг» за счёт помещения Кучерова в список долгосрочно травмированных игроков (его зарплата не учитывалась тем самым в платёжке, что помогло команде освободить пространство до потолка зарплат), уже нивелировалась за счёт отбытия из клуба на правах свободных агентов Блейка Коулмана и Баркли Гудроу. И помещение Кучерова в список выбывших из строя на долгий срок игроков в любом случае не поможет «Лайтнинг» обзавестись сравнимыми по таланту хоккеистами.
Таким образом, «Тампа» на неопределённый срок осталась без своего лучшего бомбардира, и на этот раз с далеко не настолько сильным составом, как в прошлом сезоне. Стоит ожидать, что Кучеров и на этот раз вернётся тогда, когда он будет нужен больше всего. Вот только сейчас ему нет необходимости оставаться в лазарете до окончания регулярного первенства», — приводит слова Катберта Yahoo Sports.
- 19 октября 2021
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