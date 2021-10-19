Шипачёв забил после грубейшей ошибки Галимова. Он отдал пас на Вадима перед воротами

В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встречается с московским «Динамо». Матч проходит на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани. Счёт после второго периода — 4:4.
На 25-й минуте при счёте 3:2 в пользу казанцев москвичи смогли отыграться. Артём Галимов грубо ошибся в своей зоне, отдав передачу на клюшку Вадиму Шипачёву. Нападающий бело-голубых немного продвинулся вперёд и послал шайбу в дальний угол, сравняв счёт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Отметим, что голами в составе казанской команды отметились Никита Дыняк, Кирилл Петров, Дмитрий Воронков и Кирилл Панюков. За московское «Динамо» шайбы забрасывали Андрей Сергеев, Иван Муранов, Вадим Шипачёв и Андрей Миронов.
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