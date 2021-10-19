Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и в овертайме одержало победу в матче с «Ак Барсом»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

На 4-й минуте Никита Дыняк с передачи Дмитрия Юдина вывел казанцев вперёд. Через 50 секунд Кирилл Петров с паса Джордана Уила увеличил преимущество «Ак Барса». До конца первого периода команды обменялись голами: на шайбу Андрея Сергеева ответил Дмитрий Воронков. На 24-й минуте Иван Муранов отыграл одну шайбу. Через 44 секунды Вадим Шипачёв сравнял счёт. На 34-й минуте Андрей Миронов вывел «Динамо» вперёд, однако на 37-й минуте Кирилл Панюков восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Рашевский.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 21 октября в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» 22 октября примет омский «Авангард».