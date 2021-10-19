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Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и в овертайме одержало победу в матче с «Ак Барсом»

Московское «Динамо» отыгралось с 1:3 и в овертайме одержало победу в матче с «Ак Барсом»
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» обыграло «Ак Барс». Встреча проходила на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани и завершилась в овертайме со счётом 5:4 (1:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Алексея Кудашова.

КХЛ - регулярный чемпионат
19 октября 2021, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 5
ОТ
Динамо М
Москва
1:0 Дыняк (Юдин) – 03:20' (5x5)   2:0 Петров (Уил) – 04:10' (5x5)   2:1 Сергеев (Муранов, Михайлов) – 09:25' (5x5)   3:1 Воронков (Уил, Петров) – 10:02' (5x5)   3:2 Муранов (Михайлов, Ефремов) – 23:19' (5x5)   3:3 Шипачёв – 24:05' (5x5)   3:4 Миронов (Рашевский, Педан) – 33:57' (5x5)   4:4 Панюков (Коваленко, Кагарлицкий) – 36:17' (5x4)   4:5 Рашевский (О'Делл, Войнов) – 61:39' (3x3)

На 4-й минуте Никита Дыняк с передачи Дмитрия Юдина вывел казанцев вперёд. Через 50 секунд Кирилл Петров с паса Джордана Уила увеличил преимущество «Ак Барса». До конца первого периода команды обменялись голами: на шайбу Андрея Сергеева ответил Дмитрий Воронков. На 24-й минуте Иван Муранов отыграл одну шайбу. Через 44 секунды Вадим Шипачёв сравнял счёт. На 34-й минуте Андрей Миронов вывел «Динамо» вперёд, однако на 37-й минуте Кирилл Панюков восстановил равенство в счёте. Победную шайбу в овертайме забросил Дмитрий Рашевский.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ московское «Динамо» 21 октября в Нижнекамске сыграет с местным «Нефтехимиком». «Ак Барс» 22 октября примет омский «Авангард».

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