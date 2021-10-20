Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 20 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 20 октября.



В Западной конференции на первое место вышел СКА. Санкт-петербургская команда всухую обыграла «Йокерит» и на одно очко обогнала финнов — у них 29 баллов после 20 матчей. Минское «Динамо» также обошло «Йокерит» после тяжёлой победы в матче с «Барысом», но лишь по дополнительным показателям — у обоих клубов по 28 баллов (у минчан тем не менее на один матч меньше). Московское «Динамо» обошло ЦСКА благодаря победе над «Ак Барсом», заняв четвёртую позицию с 26 очками. «Локомотив» поднялся на шестое место. Рижское «Динамо», несмотря на поражение, вошло в зону плей-офф, сравнявшись по очкам со «Спартаком» и «Северсталью» (по 20) и расположившись на восьмой строчке.

На Востоке на первое место после победы в матче с рижским «Динамо» вышел «Металлург». «Трактор», разгромно проиграв во встрече с «Салаватом Юлаевым», опустился на вторую позицию — у него с магнитогорцами по 34 очка, но у челябинцев на два матча больше. Уфимцы остались на третьем месте — у них 30 баллов. «Ак Барс» сохранил четвёртую позицию — у них 28 очков. «Нефтехимик» обыграл «Амур» и оторвался от хабаровчан на один балл — команды занимают восьмую и девятую строчки. «Адмирал» после победы над «Локомотивом» ушёл с последнего места, поднявшись на 11-е место.