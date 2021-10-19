Брагин — о матче с «Йокеритом»: думаю, понравился зрителям, держал в напряжении

Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги встречи с «Йокеритом» (2:0).
«Хороший матч. Думаю, понравился зрителям, держал в напряжении. Очень рады победе. Там проиграли, здесь выиграли. Команда работала все 60 минут, самоотверженно, сыграла с большим желанием. В третьем периоде поставили Цицюру к Морозову и Гусеву, добавили мобильности. Перестановки сегодня сработали. Токранов? На всякий случай переоделся. Может, в следующей встрече будет готов.
Почему Пыленков не играет в большинстве? Он пропускал какой-то отрезок. Сейчас он хорошо выглядит, провёл хорошую игру. У нас есть кому играть в большинстве — Робинсон, Ожиганов. Даниил третьим пока идёт. На тренировках участвует. Хорошо, что он двусторонний игрок.
Гусев с каждым матчем выглядит всё лучше и лучше. Очень много шансов у него было сегодня, на пустые отдавал, играл хорошо. Дальше будет только лучше. У Швец-Рогового была серьёзная травма, он уже на подходе», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 19 октября 2021
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