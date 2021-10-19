Юханссон — на вопрос, купит ли Хуснутдинову и Фантенбергу после спасений пиво: ноу пиво

Вратарь СКА Ларс Юханссон после встречи с «Йокеритом» (2:0) поделился мнением о своём «сухаре».
«Шат-ауты — всегда командная работа. Без помощи одноклубников, которые жертвуют собой, сухой матч не провести. Сегодня это было особенно заметно. Много бросков заблокировано, к тому же ещё пару раз шайбу вынесли с ленточки. Всегда здорово, когда команда объединяется и проявляет бойцовские качества, которые помогают сыграть «всухую».
Могут ли Хуснутдинов и Фантенберг после спасений рассчитывать на пиво? Ноу пиво (на русском. — Прим. «Чемпионата») (смеётся). Я их обнял после матча. Мы в раздевалке всегда благодарим друг друга за проделанную работу, но пиво пока обходим стороной. Мы где-нибудь это запишем и перенесём на период после сезона.
Сегодня я сыграл нормально. Совершил несколько ошибок. К счастью, мои одноклубники мне помогли их исправить. Моя личная цель на каждый матч — не позволять забивать соперникам. Счастлив, когда это удаётся. Обычно это означает победу, и это самое главное», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 19 октября 2021
-
23:06
-
23:00
-
22:57
-
22:55
-
22:32
-
22:11
-
22:06
-
21:58
-
21:42
-
21:40
-
21:27
-
21:17
-
21:07
-
21:06
-
20:54
-
20:48
-
20:43
-
20:36
-
20:24
-
20:08
-
19:55
-
19:44
-
19:35
-
19:12
-
19:02
-
18:40
-
18:35
-
18:26
-
18:08
-
18:03
-
18:01
-
17:29
-
17:25
-
17:11
-
16:51