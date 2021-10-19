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Юханссон — на вопрос, купит ли Хуснутдинову и Фантенбергу после спасений пиво: ноу пиво

Юханссон — на вопрос, купит ли Хуснутдинову и Фантенбергу после спасений пиво: ноу пиво
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Вратарь СКА Ларс Юханссон после встречи с «Йокеритом» (2:0) поделился мнением о своём «сухаре».

«Шат-ауты — всегда командная работа. Без помощи одноклубников, которые жертвуют собой, сухой матч не провести. Сегодня это было особенно заметно. Много бросков заблокировано, к тому же ещё пару раз шайбу вынесли с ленточки. Всегда здорово, когда команда объединяется и проявляет бойцовские качества, которые помогают сыграть «всухую».

Могут ли Хуснутдинов и Фантенберг после спасений рассчитывать на пиво? Ноу пиво (на русском. — Прим. «Чемпионата») (смеётся). Я их обнял после матча. Мы в раздевалке всегда благодарим друг друга за проделанную работу, но пиво пока обходим стороной. Мы где-нибудь это запишем и перенесём на период после сезона.

Сегодня я сыграл нормально. Совершил несколько ошибок. К счастью, мои одноклубники мне помогли их исправить. Моя личная цель на каждый матч — не позволять забивать соперникам. Счастлив, когда это удаётся. Обычно это означает победу, и это самое главное», — передаёт слова Юханссона корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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