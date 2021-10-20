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Евгений Кузнецов забил первый гол в новом сезоне НХЛ

Евгений Кузнецов забил первый гол в новом сезоне НХЛ
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В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Колорадо Эвеланш».

На момент написания новости проходит первый период. За «Вашингтон» отличился российский нападающий Евгений Кузнецов. Это его первый гол в нынешнем сезоне. «Колорадо» ответил точным броском Тайсона Джоста.

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Действующим победителем Кубка Стэнли является «Тампа-Бэй Лайтнинг». В финальной серии она обыграла «Монреаль Канадиенс» со счётом 4-1. Этот титул стал вторым подряд для клуба, а также третьим за всю историю франшизы.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал форвард «Тампы» Никита Кучеров, а приз самому ценному игроку завоевал голкипер клуба — Андрей Василевский. Отметим, что он стал первым российским вратарём в истории, которому удалось выиграть «Конн Смайт Трофи».

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