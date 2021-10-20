Лавиолетт: после своего обреза Кузнецов сказал: «Я отыграю этот гол»

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт поделился мнением о выступлении 29-летнего российского форварда «столичных» Евгения Кузнецова в матче регулярного чемпионата с «Колорадо Эвеланш» (6:3).
«Кузнецов очень хорош. Здорово провёл лето, тренировался. На сборах он был очень заметен, отлично смотрелся в выставочных матчах, и старт сезона ему тоже удался. После его ошибки мы поговорили на скамейке. Обрезы случаются, особенно если ты креативный игрок. К тому времени он уже внёс существенный вклад в игру, мы с ним поговорили о том, что он мог бы сделать при обороне, и в это время он повернулся и сказал: «Я отыграю этот гол». Очень хороший матч для Кузнецова – скорость, катание, владение шайбой — всё на высшем уровне.
В эпизоде с его вторым голом они больше минуты провели в зоне атаки, здорово двигались, Кузнецов в итоге завершил атаку, забил важный гол, дал достойный ответ. Такие вещи случаются, он хотел исправиться за обрез и исправился великолепно», — сообщил Лавиолетт на послематчевой пресс-конференции, которую приводит пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере».
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