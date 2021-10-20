Дионн — о погоне Овечкина за рекордом Гретцки: скептики удивятся. Да благословит Ови бог

Бывший форвард клубов НХЛ Марсель Дионн поделился мнением о капитане «Вашингтон Кэпиталз» Александре Овечкине, недавно обошедшем его в исторической гонке снайперов. У канадца 731 гол за карьеру, на счету Овечкина после матча с «Колорадо Эвеланш» (6:3) стало 734 шайбы.



«Алекс прямо сейчас находится очень близко к тому, чтобы опередить ещё троих человек: Халла, Ягра и, может быть, чуть позже — Хоу. И он так быстро добрался до них. Это просто невероятно. И я рад, что дожил до этого момента, потому что очень немногие достигают такого высочайшего уровня. При этом он всё ещё остаётся тем игроком, который необходим команде. Его игра в зоне атаки, его атакующие навыки по-прежнему на высоте. И я знаю, что он по-прежнему вносит огромный вклад в игру. Что очень здорово.



Главный вопрос сейчас не о Бретте Халле, Ягре или Горди Хоу, а о том, сможет ли он сделать это с Уэйном Гретцки. И знаете, что хочу сказать на этот счёт: скептики будут удивлены. Хочу пожелать ему огромного здоровья. Он хочет это сделать, да благословит его бог.



Каждый раз, когда у меня есть возможность посмотреть матч «Вашингтона», я фокусируюсь только на нём. У него есть скорость, у него есть нацеленность, у него есть невероятный, просто невероятный по точности бросок. При этом какие-то шайбы он забрасывает с неудобной руки или после мгновенного освобождения от опеки после вбрасывания. Забивать такие голы — это невероятно трудно, и у него есть огромная сила, чтобы делать это», — приводит слова Дионна официальный сайт НХЛ на русском языке.