Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
ХК «Сочи» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никита Сошников не сыграет за «Авангард» в матче с «Торпедо»

Никита Сошников не сыграет за «Авангард» в матче с «Торпедо»
Комментарии

Стали известны составы «Торпедо» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

В составе омичей отсутствуют дисквалифицированный Илья Каблуков, а также травмированные Петер Цегларик и Сергей Толчинский. Никита Сошников пропустит матч.

«Торпедо»:

Мурыгин (Тихомиров);
Пайгин — Мартынов, Агостино — Миле — Жафяров;
Марин — Орлов, Чехович — Гривик — Заар;
Мишарин — Леннстрём, Шенфельд — Михеев — К. Федотов;
М. Федотов, Веряев — Ураков — Тянулин.

«Авангард»:

Грубец (Демченко, Дианов);
Емелин — Каски, Брюквин — Прохоркин — Косов;
Шарипзянов — Покка, Телегин — Найт — Якупов;
Готовец — Береглазов, Жарков — Дергачёв — Грицюк;
Чистяков, Дедунов — Шевченко — Комаров.

Новость по теме
ЦСКА обменял форварда Никиту Сошникова в «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021