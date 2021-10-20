Никита Сошников не сыграет за «Авангард» в матче с «Торпедо»

Стали известны составы «Торпедо» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

В составе омичей отсутствуют дисквалифицированный Илья Каблуков, а также травмированные Петер Цегларик и Сергей Толчинский. Никита Сошников пропустит матч.

«Торпедо»:

Мурыгин (Тихомиров);

Пайгин — Мартынов, Агостино — Миле — Жафяров;

Марин — Орлов, Чехович — Гривик — Заар;

Мишарин — Леннстрём, Шенфельд — Михеев — К. Федотов;

М. Федотов, Веряев — Ураков — Тянулин.

«Авангард»:



Грубец (Демченко, Дианов);

Емелин — Каски, Брюквин — Прохоркин — Косов;

Шарипзянов — Покка, Телегин — Найт — Якупов;

Готовец — Береглазов, Жарков — Дергачёв — Грицюк;

Чистяков, Дедунов — Шевченко — Комаров.