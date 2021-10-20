Никита Сошников не сыграет за «Авангард» в матче с «Торпедо»

Стали известны составы «Торпедо» и «Авангарда» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде. Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.
В составе омичей отсутствуют дисквалифицированный Илья Каблуков, а также травмированные Петер Цегларик и Сергей Толчинский. Никита Сошников пропустит матч.
«Торпедо»:
Мурыгин (Тихомиров);
Пайгин — Мартынов, Агостино — Миле — Жафяров;
Марин — Орлов, Чехович — Гривик — Заар;
Мишарин — Леннстрём, Шенфельд — Михеев — К. Федотов;
М. Федотов, Веряев — Ураков — Тянулин.
«Авангард»:
Грубец (Демченко, Дианов);
Емелин — Каски, Брюквин — Прохоркин — Косов;
Шарипзянов — Покка, Телегин — Найт — Якупов;
Готовец — Береглазов, Жарков — Дергачёв — Грицюк;
Чистяков, Дедунов — Шевченко — Комаров.
- 20 октября 2021
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