21-летний нападающий «Сочи» забил первый гол в КХЛ в дебютной смене в лиге
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В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Сочи» встречается с екатеринбуржским «Автомобилистом». Встреча проходит на стадионе «Большой» в Сочи. Счёт к середине первого периода — 2:0 в пользу подопечных Андрея Назарова.
На 4-й минуте Никита Камалов сделал перевод вдоль синей линии на Виктора Балдаева, который бросил низом. Руслан Алиев на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в ворота. 21-летний нападающий забил гол в своей первой смене дебютного матча в Континентальной хоккейной лиге.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Через две с половиной минуты после этого гола Иван Мищенко увеличил преимущество «Сочи».
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