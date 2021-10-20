Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Амур» — «Адмирал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Журналист НХЛ: «Рейнджерс» рискуют после обмена Кравцова видеть, как он становится звездой

Журналист НХЛ: «Рейнджерс» рискуют после обмена Кравцова видеть, как он становится звездой
Комментарии

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о ситуации с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталием Кравцовым.

«Кравцов на фланге входит в шестёрку лучших, но тренер Жерар Галлан явно больше предпочитает Панарина, Лафренье, Какко и Криса Крайдера. Кравцов не подходит для третьего звена, в котором его видит Галлан, и которое, кажется, больше похоже на черновое, сдерживающее. Он не игрок четвёртого звена. Предполагалось, что он будет форвардом топ-6 в НХЛ. Вот где «Рейнджерс» должны быть осторожны с распоряжением своими талантами, ведь они рискуют сейчас обменять Кравцова, а после наблюдать, как он превращается в звезду. Это реальный вариант с его-то талантом, но «Рейнджерс» решили пойти на этот риск, не оставив Виталия в команде, даже на роль игрока третьего звена, после тренировочного лагеря», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.

Новость по теме
Стали известны все подробности конфликта между Кравцовым и руководством «Рейнджерс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021