Журналист НХЛ: «Рейнджерс» рискуют после обмена Кравцова видеть, как он становится звездой

Обозреватель официального сайта НХЛ Дэн Розен поделился мнением о ситуации с российским нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Виталием Кравцовым.
«Кравцов на фланге входит в шестёрку лучших, но тренер Жерар Галлан явно больше предпочитает Панарина, Лафренье, Какко и Криса Крайдера. Кравцов не подходит для третьего звена, в котором его видит Галлан, и которое, кажется, больше похоже на черновое, сдерживающее. Он не игрок четвёртого звена. Предполагалось, что он будет форвардом топ-6 в НХЛ. Вот где «Рейнджерс» должны быть осторожны с распоряжением своими талантами, ведь они рискуют сейчас обменять Кравцова, а после наблюдать, как он превращается в звезду. Это реальный вариант с его-то талантом, но «Рейнджерс» решили пойти на этот риск, не оставив Виталия в команде, даже на роль игрока третьего звена, после тренировочного лагеря», — приводит слова Розена официальный сайт НХЛ.
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