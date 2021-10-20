Игрок «Вашингтона»: когда встретился с Кузнецовым, было приятно просто находиться на льду

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением об успешном старте сезона НХЛ российского форварда Евгения Кузнецова.

«Он весело проводит время. Он получает удовольствие от игры. Когда я впервые встретился с ним в начале его карьеры, было просто приятно находиться на льду. Играть с ним рядом всегда было весело. Думаю, вы понемногу начинаете вновь видеть это», — приводит слова Уилсона журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своём льду «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 6:3. Лучшим игроком матча был признан 29-летний российский форвард «столичных» Евгений Кузнецов, отметившийся дублем и результативной передачей. На его счету уже шесть (2+4) очков в трёх встречах текущего регулярного чемпионата НХЛ при коэффициенте полезности «+3».