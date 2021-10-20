Питерс — о матче с «Сочи»: дикая игра. Шайба влетала в ворота обеих команд без перерыва
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Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал итоги гостевой встречи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (7:6 ОТ).
«Дикая игра. Шайба влетала в ворота и той и другой команды без перерыва. Могу похвалить нашу бригаду большинства — три из четырёх удалений реализовали, забили важные голы, что позволило нам отыграться и остаться в игре», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 7:6 (3:2, 2:3, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса. Победную шайбу в овертайме забросил Шумаков.
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