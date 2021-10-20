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ХК «Сочи» — «Автомобилист». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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«Автомобилист» в овертайме обыграл «Сочи», команды забросили 13 шайб

«Автомобилист» в овертайме обыграл «Сочи», команды забросили 13 шайб
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В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 7:6 (3:2, 2:3, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

КХЛ - регулярный чемпионат
20 октября 2021, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
6 : 7
ОТ
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Алиев (Балдаев, Камалов) – 03:02' (5x5)   2:0 Мищенко (Феоктистов, Бабенко) – 05:29' (5x5)   2:1 Овчинников (Да Коста, Зборовский) – 09:10' (5x5)   2:2 Блэкер (Трямкин, Куликов) – 11:39' (5x5)   3:2 Гараев (Глотов, Камалов) – 14:32' (5x5)   3:3 Шумаков (Да Коста, Гуркин) – 20:50' (5x4)   3:4 Гуркин (Шумаков, Да Коста) – 24:08' (5x4)   4:4 Гараев (Николаев) – 30:29' (5x5)   5:4 Глотов (Мищенко) – 35:16' (4x4)   5:5 Кормье (Спунер, Мэйсек) – 39:42' (5x4)   5:6 Хрипунов (Кормье) – 47:35' (5x5)   6:6 Глотов (Феоктистов) – 54:37' (5x5)   6:7 Шумаков (Блэкер) – 64:52' (5x5)

На 4-й минуте Руслан Алиев вывел сочинцев вперёд. На 6-й минуте Иван Мищенко увеличил преимущество хозяев. На 10-й минуте Илья Овчинников отыграл одну шайбу. На 12-й минуте Джесси Блэкер сравнял счёт. На 15-й минуте Амир Гараев забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста». На старте второго периода Сергей Шумаков восстановил равенство в счёте. Затем команды дважды обменялись голами: за «Сочи» забили Амир Гараев и Василий Глотов, за «Автомобилист» — Ефим Гуркин и Патрис Кормье. На 48-й минуте Степан Хрипунов с передачи Кормье вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Глотов оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 22 октября в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Сочи» 23 октября примет магнитогорский «Металлург».

Календарь регулярного чемпионата КХЛ
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