«Автомобилист» в овертайме обыграл «Сочи», команды забросили 13 шайб

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» обыграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась в овертайме со счётом 7:6 (3:2, 2:3, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Билла Питерса.

На 4-й минуте Руслан Алиев вывел сочинцев вперёд. На 6-й минуте Иван Мищенко увеличил преимущество хозяев. На 10-й минуте Илья Овчинников отыграл одну шайбу. На 12-й минуте Джесси Блэкер сравнял счёт. На 15-й минуте Амир Гараев забросил третью шайбу в ворота «Автомобилиста». На старте второго периода Сергей Шумаков восстановил равенство в счёте. Затем команды дважды обменялись голами: за «Сочи» забили Амир Гараев и Василий Глотов, за «Автомобилист» — Ефим Гуркин и Патрис Кормье. На 48-й минуте Степан Хрипунов с передачи Кормье вывел гостей вперёд. На 55-й минуте Глотов оформил дубль.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» 22 октября в Челябинске сыграет с местным «Трактором». «Сочи» 23 октября примет магнитогорский «Металлург».