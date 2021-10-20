Хартли: Грубец заслуживает отдельной похвалы за матч с «Торпедо»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (1:0).



«Хорошая победа. Однозначно Шимон Грубец заслуживает отдельной похвалы сегодня. Мы здорово провели первый период, но во втором и третьем были проблемы с тем, как мы распоряжались шайбой. Отсюда — перехваты со стороны противника, ряд удалений.



Но стоит отметить, что мы здорово блокировали броски. Я очень доволен тем, как мы сражались, поскольку противник не из лёгких. Очень хорошая команда, которая здорово катается. Их очень непросто сдерживать, поэтому это очень хорошая выездная победа для нас», — приводит слова Хартли официальный сайт «Торпедо».

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