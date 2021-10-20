Хартли: Грубец заслуживает отдельной похвалы за матч с «Торпедо»
Поделиться
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (1:0).
«Хорошая победа. Однозначно Шимон Грубец заслуживает отдельной похвалы сегодня. Мы здорово провели первый период, но во втором и третьем были проблемы с тем, как мы распоряжались шайбой. Отсюда — перехваты со стороны противника, ряд удалений.
Но стоит отметить, что мы здорово блокировали броски. Я очень доволен тем, как мы сражались, поскольку противник не из лёгких. Очень хорошая команда, которая здорово катается. Их очень непросто сдерживать, поэтому это очень хорошая выездная победа для нас», — приводит слова Хартли официальный сайт «Торпедо».
Комментарии
- 20 октября 2021
-
23:27
-
23:10
-
22:50
-
22:45
-
22:40
-
22:28
-
22:10
-
21:38
-
21:22
-
21:16
-
21:02
-
20:48
-
20:40
-
20:28
-
20:04
-
19:51
-
19:44
-
19:18
-
18:57
-
18:40
-
18:23
-
17:57
-
17:34
-
17:04
-
16:38
-
16:06
-
15:34
-
15:28
-
14:40
-
14:27
-
14:03
-
13:38
-
13:30
-
13:17
-
13:00
Партнерский контент