Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ. Положение на 21 октября

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги по состоянию на 21 октября.

В Западной конференции лидирует СКА с 29 очками после 20 матчей. Второе место сохраняет минское «Динамо», на один балл отставая от первой строчки, — 28 очков в 19 встречах. Столько же баллов в активе «Йокерита», однако финны провели на один матч больше. Четвёртую позицию занимает московское «Динамо» с 26 очками после 19 встреч, на один балл отстаёт ЦСКА. «Локомотив» сохраняет шестую строчку (22 очка в 19 матчах), «Торпедо» после поражения в матче с «Авангардом» упускает возможность догнать железнодорожников и остаётся на седьмом месте с 21 баллом после 20 встреч. Замыкает кубковую восьмёрку рижское «Динамо».

На Востоке первое место сохраняет «Металлург» — 34 очка после 19 матчей. «Трактор» набрал столько же очков, но сыграл на две встречи больше. Третье место занимает «Салават Юлаев» с 30 очками в 20 матчах. «Ак Барс» отстаёт на один балл. «Авангард» после победы над «Торпедо» сохранил за собой пятую позицию и сократил отставание от казанцев до четырёх очков. «Автомобилист», обыграв «Сочи», также набрал 24 балла и остался на шестой строчке. «Барыс» с 18 очками после 20 встреч сохраняет седьмое место. Последнюю позицию в топ-8 занимает «Нефтехимик», набравший 17 очков в 19 матчах.