Кожевников — о Хартли: сидит барин и вальяжно рассказывает, как не выходит на раскатку

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников рассказал, что его больше всего удивило в последних играх КХЛ.
«Не что, а кто. Мой североамериканский друг Боб Хартли. Слишком долго мы его баловали – вниманием и государственными деньгами. Вот и превратился в барина.
Пресса до сих пор обсуждает матч «Сочи» – «Авангард», он действительно запомнился. Но не драками, тем более что я много раз говорил: эта часть хоккея лично мне не нравится. А поведением Хартли.
Чем конкретно? Ещё раз пересмотрел его пресс-конференцию. Поучительное зрелище! Сидит барин и вальяжно рассказывает, как во время раскатки своей команды даже не выходит к площадке, а отдыхает в своём офисе. И как, словно крепостные, к нему стучатся его хоккеисты и жалуются, что соперники намерены с ними драться.
Послушайте, и в КХЛ, и в НХЛ вы получаете свои миллионы за то, чтобы с вами на хоккейной площадке люди сражались – в каждом матче! И за то, чтобы работать со своей командой 24 часа в сутки, а не отсиживаться в офисе! Если бы легенды нашего тренерского цеха, например, Анатолий Тарасов, узнали, что тренер не выходит на раскатку, они бы изгнали этого человека из профессии», – цитирует Кожевникова Russia-Hockey.
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