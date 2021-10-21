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Тарасенко вошёл в топ-5 авторов победных шайб в истории «Сент-Луиса»

Тарасенко вошёл в топ-5 авторов победных шайб в истории «Сент-Луиса»
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В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» на выезде обыграл «Вегас Голден Найтс» со счётом 3:1. В составе победителей победную шайбу забросил Владимир Тарасенко. Она стала для него 36-й в карьере, сообщает STL Blues History в «Твиттере».

Таким образом, хоккеист обошёл Александра Стина и вышел на чистое пятое место по этому показателю.

Клубный рекорд принадлежит Бретту Халлу (70), второе место занимает Павол Демитра (45), топ-3 замыкают Гарри Унгер и Берни Федерко (оба — по 40).

Тарасенко, для которого эта шайба стала первой в сезоне, провёл на льду 17.08, совершил семь бросков по воротам соперника и заработал показатель полезности «+1».

Напомним, хоккеист выступает за «Сент-Луис» с сезона-2013/2014. В 2010 году «Блюз» задрапировал его под общим 16-м номером.

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