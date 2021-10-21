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ЦСКА забросил 45 шайб в 21 игре сезона КХЛ. Меньше на Западе — у «Динамо» Р и «Северстали»

ЦСКА забросил 45 шайб в 21 игре сезона КХЛ. Меньше на Западе — у «Динамо» Р и «Северстали»
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ЦСКА уступил «Салавату Юлаеву» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 2:3. Игра прошла в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена».

Подопечные Сергея Фёдорова забросили 45 шайб в 21 матче. Это третий с конца показатель по количеству забитых голов в Западной конференции. Столько же шайб забросил ХК «Сочи» (также 21 игра). Меньше — только у рижского «Динамо», забросившего 44 шайбы в 20 встречах, а также у «Северстали» (37 шайб в 19 матчах).

В настоящий момент московские армейцы расположились на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 25 очков после 21 встречи. В следующем матче ЦСКА сыграет в гостях с владивостокским «Адмиралом». Встреча пройдёт в воскресенье, 24 октября. Начало — в 10:00 мск.

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