Фёдоров: в ближайшем будущем всё улучшим, пять-семь игр. ЦСКА ищет химию

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (2:3) в матче регулярного сезона КХЛ.
«Хороший соперник, мастеровитый. Неплохо сыграли в давление, могли сами атаковать, не забили. В большинстве были хорошие шансы. Мы не часто играем с такими соперниками. «Салават» – необычный оппонент. Здорово контролируют шайбу при выходе из зоны.
Мешают травмы игроков? Я не сторонник ссылаться на травмы. Можно такое сказать, но другие ребята зарекомендовали себя хорошо. Нам немного не хватает хладнокровия и внимание к деталям.
Я не видел видео этих моментов, чтобы разобрать. Согласен – мы удаляемся. Нужно себя контролировать. Точно не удаляться в средней зоне и в атаке. Пока у нас не тот результат, который все ждут.
Сошников отдавался делу, играл хорошо. Выходил и пять на пять, и в большинстве. Стабильно играл во второй спецбригаде. К сожалению, выхлопа от него было мало. Возможно, Никита не совсем определился в своей роли в команде.
От Михаила Григоренко есть тот выхлоп? Это две разные фигуры. У Михаила было отличное начало. Потом кое-что ушло. Плюс он некоторые игры действовал в центре. Думаю, его игра будет точно лучше.
В хоккейной жизни всегда есть давление. Приняв такое решение и пост, всегда переживаешь, волнуешься, анализируешь каждое слово, каждый шаг. Это очень интенсивный процесс для человека, который этим не занимался. Он продолжается. У нас есть задатки для улучшения игры, я уверен в ребятах. Думаю, что тренерский штаб идёт в правильном направлении.
В ближайшем будущем всё улучшим, в ближайшие пять-семь игр. Ищем химию. Не хочу говорить о травмах», – цитирует Фёдорова «Горобзор.ру».
- 21 октября 2021
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