Смирнов — о дебюте в КХЛ: был со «СКА-Невой», позвонили и сказали перейти в другой дворец

Защитник СКА Никита Смирнов, дебютировавший в КХЛ в игре с «Куньлунем» (7:0), подвёл итоги встречи.



«Дебют получился неожиданным. Очень было приятно сыграть в этой команде, с этим коллективом. Очень понравилась атмосфера в «Ледовом», всё круто. Узнал о том, что сыграю, сегодня утром. Переодевался на лёд со «СКА-Невой», мне позвонили и сказали, что нужно перейти в другой дворец.



Что сказал Брагин? Как обычно: «Всем удачи, играем, получаем удовольствие». Ребята, некоторые тренеры поддерживали. Небольшое волнение было, конечно. Считаю, это нормально. После первой смены адаптировался, всё было в порядке.



Весь «Ледовый» почти заполнен, было немного приятно выходить с такими болельщиками, которые кричат, поддерживают. Физически чувствую себя хорошо. Не очень почувствовал тяжесть, всё нормально. Ощущается ли разница между лигами? Пока не ощутил разницу. Примерно то же самое», — передаёт слова Смирнова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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