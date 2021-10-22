Свечников забросил четвёртую шайбу в сезоне за «Каролину», поразив ворота «Монреаля»

В эти минуты в Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Монреаль Канадиенс» принимает на своём льду «Каролину Харрикейнз». Идёт 2-й период, гости ведут – 2:0.

На старте второй двадцатиминутки гостям удалось дважды поразить ворота голкипера «Монреаля» Джейка Аллена – сначала это удалось финскому форварду Себастьяну Ахо в большинстве, а уже спустя менее чем две минуты отличился и 21-летний российский нападающий Андрей Свечников.

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Таким образом, в трёх матчах текущего сезона на счету Свечникова четыре заброшенные шайбы и одна результативная передача при показателе полезности «+2».